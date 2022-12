Al via Incastrati su Canale5, la serie Netflix di Ficarra e Picone sbarca in chiaro il 7 dicembre. Pubblicata sulla piattaforma di streaming all’inizio del 2022, la comedy diretta, recitata e sceneggiata dal suo comico, è stata un successo.

La serie si compone di 6 episodi, raggruppati per Canale5 in due serate evento da tre episodi ciascuna. Attraverso il linguaggio e l’ironia tipici di Ficarra e Picone, Incastrati racconta, in perfetto stile commedia degli equivoci, una vicenda criminosa. Al centro della storia due amici che rimangono coinvolti nelle vicende di un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i due si mettono sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà addirittura a dover fare i conti con la mafia.

Nel cast, oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), anche: Marianna di Martino (nella parte di Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).

Stasera andranno in onda i primi tre episodi. Nell’1×01, i cognati Salvo e Valentino arrivano in una casa per un intervento tecnico e trovano un cadavere ad aspettarli. Così provano a cancellare le tracce della loro presenza. Nell’1×02, dopo aver ascoltato casualmente un messaggio che gli spezza il cuore, Salvo partecipa a una rimpatriata di classe assieme a Valentino, il quale rivede una vecchia fiamma. Nell’1×03, Valentino teme che i poliziotti non siano i soli a dare la caccia al killer di Gambino. I due pagano molto caro il tentativo di far sparire una multa compromettente.

Gli ultimi tre episodi andranno in onda domani 8 dicembre. L’appuntamento con Incastrati su Canale5 è per stasera alle 21:40.

Continua a leggere su optimagazine.com.