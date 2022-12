Ci sono indicazioni da condividere oggi con coloro che ci seguono, visto che nel corso delle prossime ore potrebbe essere forte la tentazione nell’inviare un messaggio in stile buongiorno e auguri di buona Immacolata, alla luce dell’appuntamento in programma domani 8 dicembre. A tal proposito, ritengo utile portare alla vostra attenzione qualche dritta, soprattutto in relazione ad una serie di immagini e frasi che potrebbero fare al caso vostro giovedì mattina. Andiamo ad individuare contenuti a tema, che potrete facilmente recapitare tramite app di messaggistica come WhatsApp e Facebook Messenger.

Inviamo il miglior buongiorno e auguri di buona Immacolata l’8 dicembre con immagini che fanno al caso nostro

Un appuntamento classico anche sul nostro magazine, che rinnoviamo dopo il nostro articolo a tema che abbiamo pubblicato per tutti i lettori esattamente un anno fa. Andiamo con ordine e forniamo in primis delle dritte a chi intende inviare un messaggio di buongiorno e auguri di buona Immacolata l’8 dicembre sfruttando il potenziale di immagini a tema. Come sempre avviene in questi casi, possiamo scegliere tra contenuti standard e più divertenti. La scelta dipende anche dal tipo di relazione cha abbiamo costruito nel tempo con il destinatario. Qui di seguito qualche dritta utile per tutti:

Consigli per inviare buongiorno e auguri di buona Immacolata l’8 dicembre con frasi adeguate

Ovviamente, tutti coloro che decidono di utilizzare WhatsApp e le altre app di messaggistica per inviare il buongiorno e auguri di buona Immacolata l’8 dicembre, possono mettere a fuoco anche alcune frasi che fanno la differenza. Contenuti di impatto o “regolari”, con una leggera propensione forse per i secondi, visto che si tratta di una ricorrenza che non si presta più di tanto a pensieri particolarmente complessi.

A prescindere da tutti, la scelta sul messaggio di buongiorno, con relativi auguri di buona Immacolata l’8 dicembre, non può lasciare nulla al caso. A prescindere dal fatto che intendiate puntare su immagini o frasi. Nel secondo caso, comunque, potete scegliere tranquillamente tra quelle che seguono:

“Che l’Immacolata possa portarti la sua luce divina e che possa iniziare per te un lungo periodo di serenità e di grande gioia in attesa della nascita di Gesù”;

“Che in questo giorno il sacro cuore della Beata Vergine Immacolata Maria possa accogliere tutte le tue preghiere, grazie all’amore celeste di Dio. Buona giornata dell’8 dicembre!”;

“l nostro augurio per voi è che possiate trascorrere un felice 8 dicembre, preparandovi ad accogliere il vero spirito del Natale nella gioia del Signore. Buona festa dell’Immacolata!”;

“Per quanto tu possa amare molto Maria Santissima, Ella ti amerà sempre molto di più”;

“Buon ponte dell’Immacolata. Ah, no, tu non lo farai. Buon giovedì”.

