Come sappiamo, Xiaomi ha posticipato il lancio della serie Xiaomi 13, ma nel frattempo continuano ad emergere in rete nuovi ed interessanti dettagli sui prossimi flagship. Anche se il produttore cinese non ha ancora reso ufficiale la nuova data di lancio, molto probabilmente il debutto dei due device di punta dovrebbe esserci per la fine di questa settimana; inoltre, sono giunti online anche i dettagli principali su display, tagli di memoria e peso delle varianti. Stando a quanto è possibile notare nelle immagini promozionali, lo Xiaomi 13 presenta un display piatto con cornici minime, e secondo @Universelce, lo smartphone ha il “mento più stretto di sempre“, sia che si tratti della cornice che del telaio centrale. In questo caso, il telefono avrebbe un vantaggio rispetto allo Xiaomi 13 Pro, che invece mostra un display curvo.

Lo Xiaomi 13 pare abbia una cornice superiore più spessa rispetto a quella inferiore. Inoltre, l’azienda ha anche confermato che il telefono di punta faccia affidamento al display AMOLED Samsung E6 piatto da 6,36 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz; mentre lo Xiaomi 13 Pro sfoggerà uno schermo AMOLED Samsung E6 curvo da 6,73 pollici con risoluzione Quad HD+, dimming a 1920Hz.

Per quanto riguarda le dimensioni ed il peso, lo Xiaomi 13, con posteriore in vetro, misurerà 152,8 x 71,5 x 7,98mm per 189gr.; mentre lo stesso device, ma con posteriore in pelle, misurerà 152,8 x 71,5 x 8,1mm per 185gr. Lo Xiaomi 13 Pro, invece, con posteriore in ceramica misurerà 163 x 74,6 x 8,38mm per 229gr., mentre con posteriore in pelle misurerà 163 x 74,6 x 8,7mm per 210gr. di peso. Entrambi i modelli saranno disponibili nelle seguenti quattro configurazioni di memoria: 8GB di RAM e 128GB di memoria flash UFS 3.1, 8GB di RAM e 256GB di memoria flash UFS 4.0, poi ancora 12GB di RAM e 256GB di memoria flash UFS 4.0 e 12GB di RAM e 512GB di memoria flash UFS 4.0.

