Senza la musica di Anna Oxa mancherebbe un pezzo importantissimo della storia della canzone italiana. Entrata a gamba tesa nella scena nel 1978 presentandosi al Festival di Sanremo con un brano scritto per lei da Ivano Fossati e un look dispensato da Ivan Cattaneo, e da giovanissima inizia la sua rivoluzione. Il suo amore per l’arte e lo spettacolo l’hanno portata a coniugare due strade: quella della musica e quella della televisione.

La musica di Anna Oxa

Nata a Bari nel 1961, scopre la passione per la musica sin da bambina quando da piccolissima si esibisce nei pianobar e a 15 anni incide il suo primo 45 giri Fiorellin Del Prato.

Nel 1978 debutta al Festival di Sanremo con Un’Emozione Da Poco, scritta da Ivano Fossati. Per l’occasione l’artista si presenta all’Ariston con un look punk scelto per lei da Ivan Cattaneo, e vince con la sua presenza scenica e la sua voce straordinaria, classificandosi al secondo posto.

Sanremo, però, non si dimentica di lei: nel 1989 vince il Festival con Ti Lascerò cantata in coppia con Fausto Leali. Al Festival ritorna nel 1990 con Donna Con Te e vincerà di nuovo nel 1999 con Senza Pietà. Ad oggi Anna Oxa ha pubblicato 19 album in studio.

L’esperienza in televisione

Non solo musica: Anna Oxa ha maturato un’importante esperienza in televisione. Nel 1988 debutta come conduttrice per Fantastico insieme ad Enrico Montesano, incarico che bisserà nel 1989 affiancata da Massimo Ranieri, Alessandra Martines, Nino Frassica e Giancarlo Magalli.

Nel 1994 arriva a condurre il Festival di Sanremo insieme a Pippo Baudo e Cannelle. Nel 2013 partecipa a Ballando Con Le Stelle sotto la guida del ballerino Samuel Peron. Nel 2016 viene chiamata per diventare giudice Amici di Maria De Filippi.

