Prosegue Tandem 6 su Giallo; stasera 6 dicembre andranno in onda due nuovi episodi della serie tv poliziesca francese ambientata a Montpellier, con la coppia investigativa più anticonformista della tv: la Comandante Lea Soler e dal suo ex marito, il Capitano Paul Marchal. Ogni martedì, andranno in onda due episodi.

Si parte dall’episodio 6×09:

La piccola Léonore viene prelevata dall’asilo nido durante la pausa. Inizia una vera e propria corsa contro il tempo per Léa e Paul che devono ritrovare la bambina il più in fretta possibile. I genitori della piccola litigano per la sua custodia, il padre vorrebbe riportare la figlia al suo paese. Chi l’ha rapita?

A seguire, l’episodio 6×10:

Un agente forestale viene trovato morto. L’assassino non è lontano. I gendarmi capiscono che la vittima stava indagando su qualcosa che si trovava intorno allo stagno. Léa è convinta di cercare qualcosa lì, e manda dei sommozzatori che trovano un secondo corpo… Chi è questa seconda vittima che ovviamente non è stata dichiarata scomparsa? Qual è il rapporto tra le due vittime? Sono stati uccisi dalla stessa persona?

Tandem 6 su Giallo torna in onda martedì 13 dicembre con il finale di stagione, composto da una prima e una seconda parte. Un corpo viene trovato in una foresta nazionale; la testa e le mani sono state bruciate. Incapace di identificare la vittima, Léa fa quindi molto affidamento sull’aiuto di Franck, il medico legale. L’arma del delitto, rinvenuta nella pira, è uno strumento utilizzato da guardaboschi, taglialegna e guardie forestali. L’assassino si trova tra loro? Una delle guardie forestali è Zoé, la sorella di Franck, che conosce bene la foresta e si offre di aiutarla. Ma durante le indagini, Zoé scompare misteriosamente e Franck si comporta in modo strano… Sono forse coinvolti?

L’appuntamento con Tandem 6 su Giallo è per stasera dalle 21:10.

