Ci sono segnalazioni, soprattutto sui social, per quanto riguarda i tifosi che sono alla ricerca dei biglietti di Napoli-Juve. La partita è in programma allo Stadio Maradona tra più di un mese, precisamente il 13 gennaio, ma la voglia di calcio nel capoluogo partenopeo è così alta che già ad inizio dicembre abbiamo tante persone che vorrebbero informazioni ufficiali in merito. Proprio su questo punto dobbiamo precisare alcuni concetti, perché se da un lato è possibile che entro fine anno possiano arrivare i primi comunicati da parte della società azzurra, per la vendita vera e propria si dovrà aspettate un po’ di più.

Prime previsioni sui biglietti di Napoli-Juve del 13 gennaio: previsioni su quando escono

Già, perché il presupposto dal quale partire oggi 6 dicembre consiste nel fatto che avremo dapprima tutte le informazioni da parte del club partenopeo, magari in prossimità di Natale, quindi la vendita dei biglietti di Napoli-Juve in programma il prossimo 13 gennaio. Allo stato attuale, possiamo avanzare solo ipotesi e ad oggi (considerando anche lo storico degli azzurri in termini di distribuzione dei biglietti) lo scenario più probabile ci rimanda alla commercializzazione dei ticket durante la prima settimana del nuovo anno.

Nel sapremo di più tra qualche giorno, quando la strategia commerciale del club sarà più chiara. Fermo restando che il “tutto esaurito” risulti praticamente inevitabile ad oggi, facendo una banale previsione. Sarà comunque una vera e propria impresa assicurarsi un ticket, se pensiamo che per l’amichevole contro il Villareal di metà dicembre ci sia il concreto “rischio” sold out per l’impianto di Fuorigrotta. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con un altro articolo, a testimonianza dell’irrefrenabile entusiasmo che di recente si è venuto a creare attorno a questa squadra.

Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più sui biglietti di Napoli-Juve.