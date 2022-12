Rocco Schiavone 5 ha una data d’uscita e resta in onda su Rai2. Inizialmente si era detto che la quinta stagione della serie, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, avrebbe traslocato sulla rete ammiraglia al fine di raccogliere un pubblico più ampio.

Una scelta, invece, contestata da molti, Marco Giallini compreso. Il protagonista e interprete del vicequestore romano l’aveva etichettata una “scelta sbagliata”, aggiungendo “è sempre stata una serie trasgressiva e non so quanto possa piacere al pubblico di quella rete”. L’attore aveva spiegato di avere delle perplessità su questa mossa, dato che il pubblico di Rai1 non è a conoscenza del background del suo tormentato personaggio: “Ma i giovani comunque la vedranno su Amazon, la sera escono e vivono, non si piazzano davanti alla tv. Io stesso, guardo poco Rai 1”.

Invece, i palinsesti Rai hanno smentito il trasloco, confermando Rocco Schiavone 5 sulla seconda rete italiana. La data d’uscita è fissata dal 29 marzo 2023, ogni mercoledì in prima serata con un nuovo appuntamento. Le riprese erano iniziate lo scorso inverno e sono terminate in estate ad Aosta. Le puntate previste per questa nuova stagione non sono ancora state annunciate.

Stando a quanto scriveva RaiNews nel febbraio di quest’anno, la trama di Rocco Schiavone 5 sarebbe stata incentrata sull’ultimo romanzo pubblicato da Manzini nel 2021, ossia Vecchie conoscenze, che “chiude tutta una serie di problematiche che si erano aperte nei libri precedenti e dal prossimo devo ricominciare da zero”, aveva dichiarato lo scrittore nel giugno dello scorso anno. Nel libro si concludono diverse vicende rimaste aperte, come quella della “poliziotta che lo aveva tradito” .

Il romanzo pubblicato nel 2022 è invece Le ossa parlano. Mentre Rocco Schiavone affronta a Roma i suoi fantasmi con la sensazione che a quella città non abbia più niente da dire, ad Aosta nei boschi vicino Saint-Nicolas, vengono rinvenute alcune minuscole ossa umane appartenenti a un bambino di 8 anni.

