Su Amazon è possibile notare un ulteriore calo di prezzo per quanto riguarda lo Xiaomi Mi Band 7, fitness tracker che può essere acquistato con uno sconto superiore rispetto a qualche tempo fa, risparmiando un po’ di più. Se state quindi pensando di acquistare un braccialetto fitness di ultima generazione, ma senza spendere cifre troppo elevate, non potete non prendere in considerazione l’offerta odierna proposta da Amazon per questo Xiaomi Mi Band 7.

In quale misura sta calando il prezzo per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon oggi 6 dicembre

Nuovi riscontri, dunque, rispetto alla promozione trattata pochi giorni fa. Approfondendo quanto evidenziato sul famoso sito di e-commerce, si può notare come quest’oggi questo fitness tracker di stampo Xiaomi sia disponibile al costo di 47,79 euro. Si è arrivati infatti ad uno sconto del 20% applicato sul prezzo consigliato in precedenza, quello da listino, da 59,99 euro. Ecco quindi che attualmente il risparmio è molto più intrigante e potrebbe a questo punto spingere molti utenti proprio verso l’acquisto di questo Xiaomi Mi Band 7.

Attualmente la disponibilità su Amazon è immediata e nel giro di qualche giorno arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Lo stesso sito di e-commerce consiglia tale acquisto, proponendolo come scelta di giornata. Se volete farvi un regalo o volete farlo ad una persona a voi cara, senza dubbio può essere una buona idea puntare su questo Xiaomi Mi Band 7 che quest’oggi è scontato su Amazon. Per quanto riguarda l’aspetto puramente tecnico, ricordiamo come questo braccialetto fitness sia dotato di un display AMOLED da 1,62 pollici, con uno schermo del 25% più ampio rispetto al modello precedente.

C’è la possibilità di poter scegliere tra oltre 100 quadranti dinamici, ma senza dubbio è l’aspetto del monitoraggio della salute che potrà spingere più utenti ad acquistare questo Xiaomi Mi Band 7. In primis ritroviamo il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue, ma c’è anche un’attenta analisi del massimo consumo di ossigeno. La frequenza cardiaca è sempre palesata sul display e chiaramente si potrà conoscere nel dettaglio il numero di calorie bruciate durante un workout o i passi effettuati durante il giorno. Non manca nemmeno il monitoraggio delle fasi del sonno e del ciclo femminile. Un fitness tracker completo ad un prezzo super conveniente