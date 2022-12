Purtroppo non funziona Instagram in questo martedì 6 dicembre. Ci sono serissimi problemi con il social per immagini, tanto da poter parlare di un vero e proprio down del servizio non solo in Italia ma anche a carattere globale.

Il servizio Downdetector, come al solito, mette in risalto la curva crescente di segnalazioni di problemi con il social. Alle 12 circa di questa giornata, ci sono diverse centinaia di segnalazioni di malfunzionamenti. Le difficoltà sono molteplici e pure diversificate per clienti: alcuni utenti lamentano l’impossibilità di scorrere il feed e di aggiornarlo, altri parlano di alcuni errori nel caricamento delle storie. Non mancano neppure anomalie relative all’invio e alla ricezione di messaggi diretti. Insomma, la situazione è estremamente complessa e per questo appare abbastanza grave.

Anche se non funziona Instagram in maniera così vistosa, il team del social network per immagini non ha rilasciato dei feedback relativi proprio alle anomalie. Eppure non è la prima volta che il servizio di Meta è investito da un down così complesso e acclarato. Probabilmente ci sarà da attendere che i tecnici risolvano i malfunzionamenti a monte, visto che di certo le cause del disservizio sono da far risalire proprio ai server del social appunto. Non mancheranno eventuali aggiornamenti sulla situazione corrente, non appena disponibili.

Aggiornamento 12:30 – Le difficoltà continuano per gli utenti che provano ad utilizzare il social network come al solito. le difficoltà maggiori continuano a riguardare l’aggiornamento del feed ma anche il caricamento delle storie. Da parte del team del social non sono giunti riscontri ma è più che probabile siano in corso dei lavori per rimediare al down in corso.

Aggiornamento 12:55 – Per fortuna i problemi odierni stanno progressivamente rientrando: la maggior parte degli utenti sta ricominciando a visualizzare i Feed e svolgere le altre funzioni.

