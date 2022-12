Coerenza, Verità, Vita, Salvezza… questo il titolo della lunga diretta di 10 ore che abbiamo fatto domenica 20 novembre 2022.

Questo il link per vederla integrale:

Morgan non poteva mancare, perché se penso oggi a un artista che unisca genio e follia creativa alla coerenza nell’incoerenza e alla declamazione della verità, penso immediatamente a lui.

Durante il collegamento ha anche imbracciato la chitarra per cantare un suo brano “La verità”.

Ecco alcuni appunti che ho preso durante la nostra conversazione:

Coerenza significa essere fermi su un’idea. Non cambiare idea. Buono se è il cambiamento è sentito. Se cambiare idea è non avere idea, quello no. Incoerenza può essere positiva. La coerenza può essere anche ottusità. Importante è fare quello che dici. Vogliono gestire gli altri. Gestire e manipolare. Tradimento tra le coppie va accettato.

Battiato aveva verità. Incoerente. Idee nuove.

Sgarbi non è riuscito a nominarlo in Ministero ma lui mi ha detto:

Un uomo di cultura può far bene alla politica.

Quando l’ho salutato ha reso un omaggio a Umberto Bindi cantando “Arrivederci”. Visto che dopo di lui c’era Grazia di Michele che aveva partecipato a un doppio album omaggio a Bindi e che era già collegata, l’ho fatta entrare nella diretta. Per scoprire che stanno preparando un omaggio a Franco Califano

