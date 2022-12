Sono due le fiction di Lino Guanciale nel 2023, almeno quelle che vedremo nei primi mesi. L’anno in compagnia dell’attore viene inaugurato prima su Rai2 con La Porta Rossa 3, poi sarà la volta de Il Commissario Ricciardi 2 su Rai1.

Lino Guanciale, da diversi anni ormai attore di punta dell’azienda di Viale Mazzini, punterà a riconquistare il pubblico con due dei suoi successi seriali più apprezzati, dopo un 2022 non proprio brillante. La serie Noi, remake del cult americano This Is Us, non è andata oltre la prima e unica stagione, deludendo molto le aspettative della rete ammiraglia. Stessa sorte è toccata a Sopravvissuti, la produzione originale diretta da Carmine Elia che, nonostante l’ottimo cast, proponeva un mystery thriller abbastanza complesso al quale gli spettatori italiani purtroppo non si sono affezionati.

L’attore di Avezzano quindi ci riprova il prossimo anno. Le prima delle due fiction di Lino Guanciale nel 2023 che guarderemo è La Porta Rossa 3 in onda su Rai2 dall’11 gennaio 2023, con un nuovo appuntamento ogni mercoledì in prima serata. In questo terzo e probabilmente ultimo capitolo, stando alle anticipazioni, Vanessa (personaggio interpretato da Valentina Romani) si troverà in Slovenia per completare i suoi studi universitari, ma non la vedremo più interagire con il commissario Cagliostro (Guanciale). Preoccupata, la madre di Vanessa, Eleonora, contatterà proprio lui per rintracciarla. Purtroppo Vanessa sta passando un periodo bruttissimo, ed è circondata da energie negative che impediscono alla madre di mettersi in contatto con lei. Altrove, Anna (Gabriella Pession) lascerà Triste alla volta di Siena con la piccola Vanessa, nella speranza di ricominciare da zero.

La seconda fiction di Lino Guanciale che guarderemo è Il Commissario Ricciardi 2, in onda su Rai1 dal 27 febbraio 2023, con un nuovo appuntamento ogni lunedì in prima serata. Di nuovo saranno quattro le puntate che comporranno la seconda stagione.

Nella prima stagione sono stati adattati i romanzi: “Il senso del dolore”, “La condanna del sangue”, “Il posto di ognuno”, “Il giorno dei morti”, “Vipera” e “In fondo al tuo cuore”.

