Sole, pioggia, neve e grandine sono tutti agenti atmosferici che, con il tempo, possono danneggiare la carrozzeria dell’automobile, rovinandone l’estetica e riducendone il valore.

Per evitare questi inconvenienti e mantenerla intatta e come nuova per lungo tempo, è necessario prendere alcune precauzioni. In particolare, se si dispone di uno spazio privato sufficientemente ampio, è possibile ricorrere a soluzioni più durature e resistenti, come per esempio le coperture per auto.

I vantaggi delle coperture per auto

Le coperture per auto sono delle soluzioni che consentono di avere sempre a disposizione uno spazio coperto sotto il quale parcheggiare il veicolo, così da proteggerlo da qualsiasi agente atmosferico.

Più semplici e leggere, anche a livello visivo, rispetto ai box auto o ai garage, queste costruzioni, note anche con il termine anglosassone di “carport”, si fondono perfettamente con il paesaggio circostante, preservando non solo il mezzo, ma anche l’estetica del luogo.

Affidandosi alle migliori realtà produttrici del settore è inoltre possibile richiedere la personalizzazione della struttura, che consente un’integrazione davvero ottimale sotto tutti i punti di vista, a partire dalla dimensione fino al design e al colore.

Ne costituisce un esempio AKENA, azienda specializzata che si occupa della progettazione e della creazione di strutture di protezione per veicoli. Solida e caratterizzata da un design elegante, ogni copertura per auto realizzata da AKENA è in alluminio termolaccato, un materiale che si contraddistingue per la grande durevolezza e la resistenza massima alle ossidazioni e al deterioramento.

Disponibile sia nella versione a isola, con quattro pilastri, sia in quella da addossare a una delle pareti dell’abitazione, dotata di due pilastri, può essere completata con un’interessante serie di optional, come i frangivista per aumentare la privacy, l’illuminazione integrata e i pali arretrati per rendere più comodo non solo parcheggiare l’automobile, ma anche salire e scendere dal veicolo.

Copertura auto: quali caratteristiche valutare

L’acquisto di una copertura per auto deve essere preceduto da un’attenta analisi dei seguenti aspetti:

Esigenze che dovrà soddisfare : a seconda dei casi, si potrebbe avere bisogno di un riparo temporaneo, ossia da montare occasionalmente, stagionale, ovvero da posizionare nel cortile solo durante determinati periodi dell’anno, oppure stabile;

: a seconda dei casi, si potrebbe avere bisogno di un riparo temporaneo, ossia da montare occasionalmente, stagionale, ovvero da posizionare nel cortile solo durante determinati periodi dell’anno, oppure stabile; Caratteristiche del luogo in cui si intende posizionarlo : questo aspetto influenzerà principalmente la scelta dello stile e dei colori;

: questo aspetto influenzerà principalmente la scelta dello stile e dei colori; Modello di auto che dovrà proteggere: in base alla dimensione dell’auto o delle auto, sarà necessario optare per strutture di diverse dimensioni.

Un altro parametro da prendere in considerazione, il quale influenzerà la scelta dei materiali, riguarda il clima e, in particolare, la frequenza e l’intensità di pioggia, neve, grandine, nonché le temperature a cui sarà sottoposta.

Copertura auto in cortile e permessi

Nel caso in cui il proprietario del veicolo intenda posizionare nel cortile di casa propria una semplice copertura auto rimovibile, ovvero non fissata al terreno, e aperta su tre lati, non dovrebbe chiedere nessun tipo di permesso.

Laddove invece scegliesse di posizionare una tettoia fissa e magari chiusa su più lati, dovrebbe ottenere dal Comune di riferimento i permessi per costruire e tutti i documenti necessari per l’esecuzione dei lavori.

Solo nel caso in cui la tettoia fosse fissa, ma di dimensioni contenute, non sarebbero necessari i permessi di costruzione e basterebbe la DIA, ovvero la denuncia di inizio attività.

Continua a leggere su optimagazine.com