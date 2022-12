Ginevra Lamborghini torna al Grande Fratello Vip ed è subito polemica. Non è la prima volta che si parla di questa possibilità da quando la ragazza è stata espulsa per bullismo nei confronti di Marco Bellavia, e alla fine il momento è davvero arrivato. Ieri sera Alfonso Signorini ha invitato Ginevra Lamborghini a fare la quarantena per poi rientrare nella casa per una ‘vacanza’ e, magari, mettere di nuovo in subbuglio qualche legame nella casa. La piccola ereditiera è felice di questa occasione mentre il popolo dei social, e gli ex concorrenti squalificati in passato, e trattati come appestati, gridano allo scandalo.

Vacanzina nella Casa per Ginevra? Per noi è un sì… STAY TUNED! #GFVIP pic.twitter.com/geo8J3r8jt — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 5, 2022

Ginevra Lamborghini entrerà nella casa lunedì prossimo, dopo la quarantena, e a quel punto si metterà in mezzo tra le dinamiche che si sono create tra Antonino Spinalbese e le sue donne, Giaele e Oriana, quale sarà il suo ruolo?

Chi non riuscirà a conoscere Ginevra Lamborghini sarà Luciano Punzo che ieri sera è stato eliminato al televoto che lo vedeva protagonista insieme a Patrizia Rossetti (con il 26% di preferenze) e Micol Incorvaia (con il 60% dei voti). Immuni dalle nomination Luca Salatino e Antonino Spinalbese, perché più votati dal gruppo, mentre nessun preferito per le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Al televoto sono finiti Daniele Dal Moro e Charlie Gnocchi, è arrivata l’ora che il pubblico vendichi Marco Bellavia a discapito del fratello di Gene? Da questa settimana il Gf Vip torna col doppio appuntamento e andrà in onda pure sabato 10 dicembre.