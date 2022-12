Elena Sofia Ricci si farà in due nei prossimi mesi. L’attrice sarà presente all’inizio di Che Dio ci Aiuti 7, salvo poi salutare tutti e tornare in un’altra puntata nel mezzo e poi nel finale di stagione. Una scelta dettata dalla stessa interprete di Suor Angela, che dopo dieci anni ha deciso di abbandonare il ruolo per dedicarsi ad altri progetti – uno di questi sarà in onda prossimamente.

Come annunciato, Francesca Chillemi raccoglierà l’eredità di Elena Sofia Ricci: la sua Azzurra Leonardi, appesi al muro gonne e abiti sgargianti, ha ufficialmente abbracciato la sua fede e prenderà i voti. Ad accompagnarla in questa nuova avventura ritroveremo il medico Emiliano, interpretato da Pierpaolo Spollon nella passata stagione.

Secondo quanto si apprende, Che Dio ci Aiuti andrà in onda su Rai1 dal 12 gennaio 2023; poi si prenderà una pausa il 23 e il 30 marzo.

Elena Sofia Ricci sarà ancora sulla rete ammiraglia pronta per far conoscere al pubblico il suo nuovo personaggio in Fiori Sopra L’Inferno, serie tratta dal romanzo di Ilaria Tuti. L’attrice veste i panni di Teresa Battaglia, una profiler a caccia di un pericoloso thriller e di una malattia che incombe. La donna giunge in un paesino di montagna insieme alla sua piccola ma fidata squadra, con l’unica eccezione di Massimo Marini, un giovane ispettore alle prime armi.

Il suo lavoro consiste nel tracciare il profilo psicologico e comportamentale dei criminali. In questo luogo si aggira un assassino formidabile che Teresa vuole studiare e analizzare con cura affinché le autorità riescano a catturarlo prima che commetta altri omicidi. Dotata di grande esperienza, la profiler deve fare anche i conti con i primi sintomi dell’Alzheimer e il suo intuito è a rischio a causa dei primi buchi di memoria.

Fiori Sopra L’Inferno debutterà invece il 13 febbraio e si concluderà il 21 febbraio, per un totale di tre puntate distribuite in altrettanti prime serate, sempre su Rai1.

