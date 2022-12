In questa primissima parte di dicembre, molti italiani stanno ricevendo una chiamata con l’invito ad investire 250 euro in Amazon da uno o più numeri in chiaro. L’attività di trading viene presentata come particolarmente proficua, nell’ottica di ottenere un’entrata in più mensile equiparabile ad un vero e proprio secondo stipendio. Ma è davvero così?

La chiamata arriva a destinazione sotto forma di messaggio vocale registrato. Qualcuno potrebbe pensare che sia Amazon a proporre l’investimento nelle proprie azioni ma così non è, nella maniera più assoluta. Si tratta di una telefonata proveniente da qualche società terza, anche se non meglio specificata. L’invito al destinatario del contatto è quello di selezionare determinati tasti del telefono per ottenere ulteriori informazioni su come sia possibile guadagnare nell’investimento in maniera facile e veloce. Proprio questo approccio dovrebbe lasciarci qualche dubbio: dietro i guadagni facili promessi in poco tempo, difficilmente ci saranno proposte complete e pure trasparenti.

Il numero di telefono dal quale provengono ora il maggior numero di chiamate con la promessa di un guadagno esorbitante dopo aver investito in Amazon è il 3511958453. I nostri lettori farebbero bene a non dare peso alla proposta del chiamante per il serio pericolo di incorrere in qualche raggiro. Se proprio è intenzione di chiunque fare trading online e magari provare a guadagnare qualcosa proprio con le azioni Amazon, sarà il caso di rivolgersi a qualche professionista e fissare un incontro conoscitivo e chiarificatore dal vivo, presso qualche istituto riconosciuto.

Dunque investire 250 euro in Amazon e poi ricavare uno stipendio intero resta un miraggio. C’è da far notare pure, come anche evidenziato su Tellows.it, che il numero 3511958453 sembra essere l’artefice di un telemarketing aggressivo anche nei confronti di coloro che hanno negato il consenso al trattamento dei loro dati attraverso il Registro delle Opposizioni. Nel caso dunque non si voglia più essere contattati, l’unica opzione resta quella di bloccare il recapito direttamente dal telefono.

