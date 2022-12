Anche il Samsung Galaxy M22 riceve già Android 13 con l’interfaccia One UI 5.0 prima della fine del corrente anno. Il dispositivo di fascia media lanciato nel 2021 può ora beneficiare di un importante aggiornamento incrementale come gran parte dei dispositivi Samsung Galaxy S e un discreto numero anche di esemplari della serie Galaxy A. Il produttore sudcoreano ha messo il turbo nella distribuzione dell’update per gran parte dei suoi dispositivi più diffusi, nelle ultime settimane: ne consegue che probabilmente entro la fine dell’anno la stragrande maggioranza degli smartphone a suo marchio potranno beneficiare del passaggio software.

Il Samsung Galaxy M22 riceve l’aggiornamento One UI 5.0 basato su Android 13 con la versione firmware M225FVXXU4CVK3. Oltre alla nuova versione del sistema operativo e dell’interfaccia, il corposo pacchetto porta anche la patch di sicurezza di ottobre 2022. Quest’ultima corregge dozzine di vulnerabilità di sicurezza tra cui alcune anche critiche e di livello grave. L’update, per fortuna, sta coinvolgendo subito l’Italia ma anche in altri paesi europei si sta procedendo allo stesso passaggio: ad esempio in Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito.

Non può che definirsi un regalo di Natale in anticipo per Android 13 su Samsung Galaxy M22 già prima della fine del 2022. Il dispositivo è stato lanciato nel 2021, come pure già annunciato. Poi, all’inizio di quest’anno, lo smartphone di fascia media ha ricevuto il primo corposo aggiornamento One UI 4.1 basato su Android 12 e a distanza di pochi mesi sta procedendo ancora oltre con Android 13 e la One UI 5.0 con tutte le rispettive novità. I possessori italiani di questo smartphone faranno bene a verificare dunque la presenza del rilascio sul loro telefono, anche attraverso l’apposito menù delle Impostazioni. Prima dell’installazione, sarebbe sempre preferibile effettuare una copia di backup dei propri dati.

