Ci sono almeno 4 app Android pericolose che andrebbero cancellate oggi 6 dicembre da tutti coloro che si ritrovano con uno smartphone dotato del sistema operativo di Google. In questi mesi, come avrete notato coi nostri articoli, ci siamo soffermati soprattutto su minacce che hanno preso piede sui social. Vedere per credere quanto diffuso dapprima su WhatsApp, con le solite catene che parlano degli intramontabili buoni sconto farlocchi di grandi brand, fino ad arrivare ai messaggi virali su Facebook. In questo caso, però, si parla di malware che arrivano sui device tramite applicazioni compromesse.

Elenchiamo le quattro app Android pericolose da cancellare prima possibile oggi 6 dicembre

Proviamo a scendere subito in dettagli, andando ad analizzare più da vicino le quattro app Android pericolose che dobbiamo assolutamente cancellare ad inizio dicembre. Occorre fare molta attenzione, se non altro perché le suddette applicazioni ad oggi contano più di 2 milioni di installazioni. In particolare, stiamo parlando di Bluetooth device auto connect, che può contare qualcosa come 1 milione di download, oltre a Bluetooth & Wi-Fi & USB driver con 100.000 download.

A chiudere il discorso troviamo Volume, Music Equalizer con 50.000 download e Fast Cleaner & Cooling Master, con 500 download. Un discorso a parte va fatto per TubeBox, decisamente popolare con oltre un milione di download e già rimossa da Google, dopo che la sua inviolabilità è stata compromessa. Nel giro di qualche settimana, tutte potrebbero tornare nello store ufficiale dopo la pulizia necessaria per non mettere nuovamente in discussione la sicurezza del pubblico.

In attesa di ulteriori comunicazioni da parte di Mountain View, procedere prima possibile con la rimozione delle app Android pericolose oggi. Avete trovato le suddette applicazioni sui vostri smartphone? Fateci sapere in modo da comprendere quanto siano diffuse qui in Italia.