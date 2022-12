Serena Rossi sbarca su Disney+ con Uonderbois. Questa è la notizia che oggi ha reso felici i fan dell’attrice napoletana ma, che nello stesso tempo, ha mandato in tilt tutti coloro che si aspettavano di vederla sul set di una delle sue serie Rai, cosa succederà ora? Semplice, Serena Rossi sarà impegnata in quel di Napoli per le riprese della nuova serie originale italiana Disney+ con la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano.

Uonderbois è un serie a cui fanno da cornice le leggende popolari di una città come Napoli in cui è facile farsi rapire dalla bellezza ma solo coloro che riescono a guardare oltre alle apparenze potranno conoscere ciò che è magico e leggendario, questi sono i Uonderbois, un gruppo di cinque dodicenni che crede fermamente nell’esistenza del loro mito Uonderboi, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood.

In nome di questa avventura Insieme si avventureranno nella Napoli sotterranea e scopriranno che in ogni racconto c’è sempre un pizzico di verità, l’importante è saper cogliere quell’equilibrio tra realtà e magia sul quale la città partenopea si regge da millenni. Nella serie che si potrebbe rivelare un vero e proprio cult, soprattutto grazie alla location, ci saranno Serena Rossi, Massimiliano Caiazzo, Junior Rodriguez, Melissa Caturano, Catello Buonocore, Christian Chiummariello, Gennaro Filippone, Giordana Marengo, Giovanni Esposito, Ernesto Mahieux, Francesco Di Leva, Ivana Lotito e con la partecipazione straordinaria di Nino D’Angelo.

Alla regia c’è Andrea De Sica e Giorgio Romano, la serie è tratta da un soggetto originale di Barbara Petronio, che è anche Produttore Esecutivo, Gabriele Galli e Giorgio Romano, creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli e scritta da Barbara Petronio, Gabriele Galli, Francesco Balletta, Rossella Di Campli, Veronica Galli. Uonderbois è prodotta da Raffaella e Andrea Leone per Lotus Production, una società di Leone Film Group.