L’arrivo sul mercato del nuovo RedMagic 8 Pro, il primo gaming-phone con a bordo l’ultimo e potente processore Snapragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, è dietro l’angolo. In queste ultime ore sono trapelate in Rete alcune specifiche tecniche che riguardano il prossimo dispositivo top di gamma della casa ZTE, tra queste: display, comparto fotografico, batteria e altre caratteristiche dal profilo piuttosto interessante. Andiamo a vedere insieme i dettagli.

Grazie alle ultime informazioni rivelate dal famoso ed affidabile tipster Digital Chat Station, il nuovo device di punta mostrerà un display OLED piatto da 6,8 pollici (con risoluzione di 2480 x 1116 pixel), ma non è stata specificata la frequenza di aggiornamento. Sotto la scocca dovremmo trovare il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, fino a 16GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e fino a 1TB di spazio di archiviazione di tipo UFS 4.0. Il nuovo RedMagic 8 Pro dovrebbe essere alimentato dauna batteria da 5000mAh e da 6000mAh, in base alla versione scelta. Non mancherà il supporto alla ricarica veloce probabilmente da 165W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo gaming-phone di Nubia, che misurerà 163,98 × 76,35 × 8,9mm per circa 228gr. di peso, dovrebbe sfoggiare sul retro una tripla fotocamera con sensori ottici di cui: uno principale da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un obiettivo da 2MP; mentre frontalmente potremmo trovare una selfie-cam da 16MP. Il nuovo RedMagic 8 Pro dovrebbe usufruire dell’interfaccia utente RedMagic personalizzata e basata sul sistema operativo Android 13. Inoltre, Nubia potrebbe portare a bordo del device un chip Red Core che andrà a migliorare l’esperienza di gioco e l’audio. Quanto al suo debutto, dovrebbe arrivare verso la fine di questo mese oppure per l’inizio di gennaio 2023. Resteremo aggiornati per ulteriori informazioni in merito.

