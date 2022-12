Il set di Don Matteo 14 aprirà il prossimo anno, e Raoul Bova è pronto a tornare a indossare i panni di Don Massimo per una stagione che lo vedrà pienamente protagonista. Per gli spettatori di Rai1 non è stato facile dire addio a Terence Hill dopo vent’anni; l’attore ha abbandonato la longeva fiction della rete ammiraglia all’inizio della tredicesima stagione.

E mentre circolano voci di un probabile addio a Maria Chiara Giannetta, volto del Capitano Anna Olivieri (l’attrice è molto richiesta, attualmente sta girando Blanca 2) e di Maurizio Lastrico, interprete del PM Nardi (vedremo l’attore recitare in Call My Agent – Italia, remake del cult francese, in onda a gennaio su Sky), Raoul Bova non vede l’ora di tornare sul set per Don Matteo 14.

Intervistato da Vanity Fair, l’attore romano ammette che girare la nuova stagione sarà ancora “più difficile” rispetto alla precedente. “Sarà più difficile di prima perché ora ho tutto sulle mie spalle”, ha dichiarato.

Tornando sulla scorsa stagione, Bova ha sottolineato come Terence Hill, pur apparendo in sole quattro puntate, sia riuscito a raccogliere davanti allo schermo moltissimi spettatori, mentre lui “sono entrato in punta di piedi”. Tuttavia, Raoul è molto soddisfatto dall’accoglienza ricevuta dagli spettatori di Rai1, tanti fedelissimi al lavoro di Terence Hill. E infatti, nonostante il cambio al vertice e il passaggio da Don Matteo a Don Massimo, la fiction non ha perso lo smacco. Anzi, si è pure migliorata:

“La più grande soddisfazione è stata l’accoglienza della gente che mi ha aperto le braccia, è stato bellissimo. Mi riempie di gioia ritornare a interpretare Don Massimo.”

Bova riconosce che accogliere a pieno l’eredità di Terence Hill non è facile, però non si scoraggia:

“Certo, sarà una forte responsabilità, ma non mi pesa”.

Le riprese di Don Matteo 14 dovrebbero iniziare nella primavera del 2023 a Spoleto.

