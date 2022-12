I Red Hot Chili Peppers a Milano nel 2023 per un’unica data attesa in Italia il prossimo anno. La rock band annuncia il tour 2023 che la vedrà protagonista sui palchi di tutto il mondo, a supporto di due album numero uno nelle classifiche americane usciti nel 2022.

Parliamo di Unlimited Love e Return of the Dream Canteen che faranno sicuramente parte della scaletta del concerto dei Red Hot Chili Peppers a Milano nel 2023 in programma per domenica 2 luglio in occasione degli i-Days all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano.

La band torna in Italia dopo la recente nomination ai Grammy per Black Summer come Best Rock, pronta ad entusiasmare il pubblico nostrano. Ha di recente preso parte al prestigioso Global Icon Award e si è esibita agli MTV VMAs. Il singolo Black Summer è alla posizione numero uno nelle classifiche internazionali.

Il tour 2023 si compone di 23 date e partirà il 29 marzo da Vancouver, tra grandi arene e festival in Nord America e in Europa. Nel mese di luglio approderà poi nella penisola per un unico grande appuntamento con i fan italiani.

Già noti i dettagli sui prezzi dei biglietti e sulle date di avvio delle prevendite.

Prezzi biglietti per Red Hot Chili Peppers a Milano nel 2023

POSTO UNICO: € 70,00 + diritti di prevendita

PIT: € 90,00 + diritti di prevendita

I biglietti disponibili saranno disponibili in pre-sale per i clienti Tiscali dalle ore 11.00 del 12 dicembre su Casa.Tiscali.it. La vendita generale partita alle ore 11.00 del 14 dicembre su TicketMaster, TicketOne e VivaTicket.

Due le fasce di prezzo disponibili per l’acquisto. Il posto unico in piedi è acquistabile a 70 euro mentre il settore del Pit sottopalco, in piedi, è in vendita a 90 euro. Ad entrambe le tariffe si dovranno aggiungere i diritti di prevendita.