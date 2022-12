Lo Xiaomi 13 Ultra promette davvero molto bene per quanto riguarda il comparto fotografico: come ormai vi sarete accorti tutti, la linea non è stata presentata, come sarebbe dovuto accadere, lo scorso 1 dicembre (non dovrebbe comunque tardare ad arrivare, anche se la data di lancio risulta ancora da destinarsi) , e nel frattempo stanno emergendo tanti altri dettagli che la riguardano, soprattutto per quanto concerne il modello più avanzato, che è anche quello più interessa a molti di voi lettori.

Il noto leaker Digital Chat Station ha deciso di fornirci su Weibo qualche indicazione in più per quanto riguarda il top di gamma Xiaomi 13 Ultra, che dovrebbe sostituire l’ottimo Xiaomi 12S Ultra, da cui tratterà il sontuoso sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice, impreziosito peraltro di una gimbal stabilization. Lo Xiaomi 13 Ultra dovrebbe comporsi di quattro sensori con il Sony IMX989 (proprio come nel caso dello Xiaomi 12S Ultra): tutti con autofocus ed un fToF o direct Time-of-Flight (non ci si potrà per nulla lamentare sotto questo punto di vista, non c’è che dire a riguardo: speriamo solo che il prossimo top di gamma del produttore cinese mantenga anche un prezzo competitivo per lasciarsi preferire definitivamente agli altri flagship).

I sensori dovrebbero essere contenuti in un modulo di forma circolare, che ricorda un po’ l’unico obiettivo di cui sono provviste le fotocamere digitali professionali. Speriamo solo che il prossimo Xiaomi 13 Ultra venga venduto anche in Occidente e che non segui lo stesso destino del suo predecessore (per quanto qualcuno lo abbia aspettato, lo Xiaomi 12S Ultra non è mai arrivato in Europa), commercializzato solo sul mercato cinese. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

