Arrivano nuove indicazioni interessanti per tutti coloro che attendono con trepidazione l’arrivo sul mercato del Samsung Galaxy S23. A quanto pare, infatti, la nuova serie segnerà contestualmente il debutto del tanto invocato aggiornamento con One UI 5.1. Come sempre avviene in queste circostanze, in un primo momento si tratterà di una sorta di esclusiva per i device in uscita tra gennaio e febbraio anche in Italia, salvo poi arrivare sui modelli più vecchi. Fatta questa premessa, proviamo a capire come potrebbero evolvere le cose nel corso dei prossimi mesi.

Tra Samsung Galaxy S23 con il debutto dell’aggiornamento One UI 5.1 e possibili piani alternativi

Di recente, anche sul nostro magazine abbiamo parlato del Samsung Galaxy S23 in termini di scheda tecnica, con un chiaro focus sul comparto hardware. Vedere per credere l’ultimo contributo in merito che vi abbiamo fornito. Per quanto concerna la piena distribuzione dell’aggiornamento in questione, c’è addirittura chi ipotizza che Samsung possa iniziare a rilasciare One UI 5.1 sui dispositivi esistenti prima che lo stesso Samsung Galaxy S23 sia disponibile per l’acquisto. Non sarebbe un’anomalia in senso assoluto, osservando lo storico del produttore, ma è chiaro che una mossa del genere non andrebbe certo a valorizzare i top di gamma presto in uscita.

Quanto ai modelli compatibili con l’aggiornamento One UI 5.1, a detta di SamMobile è possibile che la maggior parte degli smartphone Galaxy lanciati nel 2021 e nel 2022 rientri in un discorso del genere. Chiaro riferimento ai top di gamma, ma anche a mid-range come i vari Samsung Galaxy A52, A53, oltre ai Galaxy A72 e A73. La fonte non esclude che il pacchetto software pssa arrivare anche arrivare ai telefoni Galaxy di fascia media e di punta che sono stati lanciati nel 2019 e nel 2020.

Insomma, a stretto giro One UI 5.1 non sarà più un’esclusiva per i Samsung Galaxy S23.

