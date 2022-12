Il papà di Antonella Fiordelisi, Stefano, torna a far discutere e questa volta per via di alcune parole che avrebbe detto contro Micol Incorvaia e non solo. A causare questa nuova guerra fredda che potrebbe sfociare addirittura in uno scontro legale, è stato un aggettivo usato da Micol Incorvaia parlando di Antonella Fiordelisi con Giaele: “Non riuscivo ad ascoltarla talmente parla, è limitata. Lo conosco benissimo, quando uscirà da qua..”.

questo video mi fa venire i brividi, la falsità di micol è allucinante. il sesto senso della dottoressa non sbaglia mai. #GFvip #donnalisi pic.twitter.com/iBRKTYfKX3 — claire; (@paperringss__) December 4, 2022

La bella siciliana ha lasciato intendere che Edoardo Donnamaria, con il quale anche lei ha avuto una relazione in passato, una volta fuori dal programma, non avrà modo di continuare la sua storia con Antonella. In difesa di quest’ultima arriva come sempre il padre Stefano Fiordelisi che sui social posta un commento che ha creato non poco scompiglio.

A suo dire si è trattato di un insieme di frasi e commenti di utenti social ma a metterli insieme è stato proprio lui e il senso è stato subito chiaro a tutti:

“Micol è frustrata perché Edo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata. Questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato). Sta pensando a un futuro con Antonella perché gli fa provare emozioni che non provava da quattro anni. Questo è quello che conta davvero! Dire a una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno buscetta (come Clizia fece anni fa e fu squalificata).”

Le frasi sono stati poi cancellate e l’uomo ha subito fatto dietrofront parlando di commenti di fan della figlia ma questo non è bastato a placare la furia di Clizia Incorvaia che è pronta già a scendere in campo impiegando i suoi avvocati: “Considerazioni della domenica. Mi piace come molti stiano strumentalizzando, scrivendo cose assurde, domani ci sarà semplicemente un televoto di un gioco televisivo… Io e la mia famiglia per preservare l’onore e il decoro di mia sorella Micol stiamo valutando le opportune azioni“.