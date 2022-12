Siamo già con l’acqua alla gola per quanto concerne i biglietti di Napoli-Villareal. Si tratta della prima partita amichevole che la squadra allenata da Spalletti disputerà allo Stadio Maradona, dopo la sosta dettata dagli impegni delle Nazionali ai Mondiali in Qatar. Al contrario di quanto si potesse immaginare, sembrerebbe che la prevendita scattata ufficialmente nel weekend, stia andando a gonfie vele. Insomma, pur non trattandosi di una partita di campionato o di coppa, il pubblico partenopeo sta rispondendo presente per essere vicino alla squadra.

Primi riscontri sui biglietti di Napoli-Villareal: prezzi e dove acquistarli in vista del 17 dicembre

Se da un lato i tifosi sono già concentrati sugli impegni ufficiali delle squadre, come abbiamo avuto modo di osservare pochi giorni fa sul nostro sito, iniziando a parlare dei biglietti di Milan-Inter in vista della finale di Supercoppa italiana, al contempo non dobbiamento dimenticare chi già oggi ha grande voglia di calcio giocato. Come stanno le cose oggi a proposito dei biglietti di Napoli-Villareal? Occorre fare necessariamente il punto della situazione non solo sulla disponibilità residua, ma anche su prezzi e dove trovarli.

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, ad esempio, risulta già esuaurito l’annello superiore della Curva B. Visto che mancano quasi due settimane alla partita, è facile immaginare che si possa andare incontro ad un sold out fino al 17 dicembre. O quantomeno a qualcosa di simile. Vi ricordiamo che i prezzi sono alla portata di tutti, visto che sul sito della società azzurra è possibile comprare le Curve a 8 euro, mentre i Distinti risultano disponibili a 15 euro. Ancora, la Tribuna Nisida si compra a 25 euro, mentre la Tribuna Posillipo è disponibile a 35, con Tribuna Family che oscilla tra 10 e 5 euro.

Insomma, affrettatevi qualora vogliate acquistare i biglietti di Napoli-Villareal.

