Oggi è possibile divertirsi a fare shopping online sapendo di poter risparmiare; infatti ci sono piattaforme come Dealiry che permettono di usufruire di codici sconto in migliaia di portali e-commerce. Il sito offre, infatti, una vastissima gamma di coupon, buoni sconto, codici promozionali e voucher che mette al servizio del cliente affinché possa risparmiare fino al 70% sul costo dei prodotti. Inoltre l’aspetto estremamente vantaggioso è il fatto che i codici sono sempre validi e, dunque, sicuri; gli utenti ricevono costantemente proposte e offerte molto convenienti da prendere al volo.

Fare acquisti online diventa così facile, soddisfacente e, allo stesso tempo, conveniente. Soprattutto con l’arrivo del Natale può essere utile monitorare il portale e ricercare codici per differenti tipologie d’acquisto che potrebbero potenzialmente essere una soluzione per trovare il regalo più adatto a ciascuno dei propri cari potendo anche approfittare di costi inferiori. Inoltre, i codici sconto su it.dealiry.com possono costituire un regalo già di per sé, lasciando al destinatario la possibilità di scegliere in che modo utilizzarli sul sito del marchio che più ama.

I coupon più gettonati

Dealiry ha pensato per gli avventori del suo portale a tutta una serie di possibili sconti che possano soddisfare le più differenti aspettative e necessità. I più gettonati sono sicuramente quelli con percentuale che permettono di risparmiare su determinati prodotti la cifra indicata nel coupon; sono previsti anche quelli da usare nei supermercati per fare la spesa ad un costo inferiore acquistando i prodotti preferiti; tuttavia sono utilizzabili in qualsiasi ambito, dall’abbigliamento all’oggettistica, dai libri alle esperienze culinarie o di viaggio. Esistono, poi, quelli che offrono la possibilità di ricevere gli articoli acquistati senza pagare la spedizione e senza l’imposizione di un limite di spesa per usufruirne.

Molto amati soprattutto da coloro che desiderano acquistare le ultime possibilità nell’ambito della tecnologia sono i coupon con sconto sulla prevendita; di fatto permettono di prendere un prodotto che sta per essere lanciato in anticipo e ad un prezzo inferiore; in alcuni casi, invece, si connotano come coupon per prodotti gratis, ossia codici che fanno ottenere al cliente che sta comprando un determinato modello di tv o di smartphone o di elettrodomestico di avere un accessorio, che normalmente pagherebbe a parte, in omaggio.

Chi può utilizzare i buoni sconto

I codici sconto a cui si può accedere sono differenti; infatti quelli pubblici sono destinati ad essere utilizzati da tutti e, spesso, vengono emessi nei periodi che precedono i saldi di stagione o scontistiche particolari; tra questi si colloca la sottocategoria di quelli a quantità limitata che vanno selezionati prima che si esauriscano e che vengono segnalati agli iscritti con anticipo; ci sono, poi, quelli riservati che sono, invece, pensati per gli utenti già fidelizzati come avviene nella piattaforma di Dealiry; esistono, poi, i buoni sconto privati che sono ricevuti da quei clienti che abbiano particolari tessere o contratti con un determinato brand oppure che abbiano necessità di essere risarciti in quanto qualcosa è andato storto in un precedente ordine. Con l’arrivo delle festività il coupon può essere un’ottima opzione regalo perché può essere adatto a chiunque, possono essere selezionati importi anche molto bassi, è impossibile che sia un dono non gradito perché lascia la possibilità a chi lo riceva di applicarlo al prodotto che più desideri, non deve essere utilizzato per forza nell’immediato, sono legati agli ambiti più disparati, funzionano sempre e sono sicuri. Qualora, invece, si prediligano i pacchetti da riporre sotto l’albero e da aprire tutti insieme creando l’effetto sorpresa, i coupon possono essere comunque un valido aiuto per ottenere sconti vantaggiosi sugli acquisti effettuati.

Continua a leggere su optimagazine.com