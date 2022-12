Ripartono dai palazzetti i concerto di Renato Zero con un nuovo format. Il cantautore romano ha appena annunciato il tour Zero A Zero – Una Sfida In Musica, uno show che lo stesso artista ha definito “un tour tutto da vivere” in cui va in scena una sfida “tra due contendenti”.

Concerti di Renato Zero nei palazzetti: date e biglietti

Zero A Zero – Una Sfida In Musica, questo il format dei nuovi concerti di Renato Zero che partiranno dal marzo 2023 e porteranno il cantautore nei più importanti palazzetti italiani. Ecco il calendario completo:

07 marzo FIRENZE, Mandela Forum

08 marzo FIRENZE, Mandela Forum

14 marzo CONEGLIANO, Zoppas Arena

17 marzo TORINO, Pala Alpitour

18 marzo TORINO, Pala Alpitour

21 marzo MANTOVA, Grana Padano Arena

22 marzo MANTOVA, Grana Padano Arena

25 marzo BOLOGNA, Unipol Arena

26 marzo BOLOGNA, Unipol Arena

07 aprile PESARO, Vitrifrico Arena

11 aprile MILANO, Mediolanum Forum

12 aprile MILANO, Mediolanum Forum

18 aprile LIVORNO, Modigliani Forum

19 aprile LIVORNO, Modigliani Forum

22 aprile EBOLI, Palasele

23 aprile EBOLI, Palasele

28 aprile ROMA, Palazzo dello Sport

29 aprile ROMA, Palazzo dello Sport

I biglietti per i concerti di Renato Zero nei palazzetti del 2023 saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 9 dicembre su tutti i circuiti autorizzati.

Il 2022 di Renato Zero

Prima dell’annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo 2023 si vociferava circa una partecipazione del cantautore alla kermesse del teatro dell’Ariston, ma dopo l’annuncio del direttore artistico Amadeus Renato Zero è rimasto fuori dalla lista.

Tra la fine di settembre e i primi di ottobre il cantautore ha tenuto una residency al Circo Massimo di Roma con 6 date e 6 scalette diverse con le quali ha celebrato i suoi 72 anni e il successo della sua carriera, dagli anni ’70 ad oggi.

Il 2022 è stato anche l’anno di Atto Di Fede, un progetto editoriale-discografico uscito l’8 aprile presentato come un doppio volume di musica sacra con brani arrangiati dal maestro Adriano Pennino per un’orchestra diretta da Andras Deak su testi scritti da Gli Apostoli Della Comunicazione. All’interno dell’opera sono presenti letture da parte di grandi voci contemporanee come Clemente J. Mimun, Don Antonio Mazzi, Sergio Castellitto e Alessandro Baricco.

Continua a leggere su optimagazine.com