Le community WhatsApp sono una delle più recenti novità dell’applicazione di messaggistica. Ancora non tutti hanno a disposizione la funzione e chi l’ha pure notata, probabilmente, non sa come procedere per la creazione di una comunità. Ecco perché sarà utile questa guida passo per passo alla feature.

Prima di scendere nel dettaglio della procedura, va ricordato semplicemente che le community WhatsApp uniscono dei gruppi con fini e contenuti simili. Un amministratore può decidere di mettere insieme una comunità appunto per condividere in un sol colpo informazioni utili a tutti i partecipanti, gestire al meglio i membri legati da interessi identici o quasi. Il caso di esempio per antonomasia di una community è quello dei gruppi delle classi di una scuola legati tutti alla stessa comunità appunto.

Per creare una community WhatsApp su iPhone, la prima cosa da fare è aprire l’applicazione e andare sulla voce “nuova chat” e poi “nuova community” per inizire l’operazione. Andrà subito indicato un nome (con non più di 24 caratteri), la descrizione e l’immagine del profilo della community. Dopo aver cliccato su “avanti”, si potranno scegliere gruppi giù preesistenti o creare gruppi nuovi da inserire nella community (fino ad un numero massimo di 10). Quando ogni operazione di quelle già menzionate sarà conclusa, basterà selezionare il tasto Crea.



A parte le varie fasi per creare le community WhatsApp, va fatto notare come la funzione ruoti intorno all’importanza della bacheca per condividere informazioni e contenuti. Proprio il numero massimo di gruppi da aggiungere alla bacheca è 50, mentre il limite assoluto di partecipanti è quello di 5000: un valore non certo esiguo e che sarà congeniale a molti contesti, una volta che la funzione sarà a disposizione proprio di tutti, senza alcuna eccezione. La relativa distribuzione potrebbe ancora prendere del tempo ma è in pieno svolgimento.

Continua a leggere su optimagazine.com