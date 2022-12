Potrebbe esserci una vera e propria svolta nel 2023, per quanto concerne la disponibilità di iPhone 14. Già, perché di recente abbiamo riscontrato più di un sold out nei vari store in Italia, anche quelli più popolari, a testimonianza del fatto che la domanda abbia superato spesso e volentieri l’offerta. Il discorso di oggi va ben oltre le promozioni che abbiamo toccato con mano durante il Black Friday 2022, stando al nostro articolo a tema, considerando il fatto che spesso e volentieri manchi la stessa materia prima per affrontare il discorso.

La situazione sulla disponibilità di iPhone 14 nel 2023: qualcosa si muove direttamente in Cina

Quali sono le ultime notizie del momento? In particolare, Foxconn prevede che il suo principale stabilimento di iPhone in Cina riprenderà la piena produzione tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. Si tratta di una svolta, alla luce dei rallentamenti che hanno condizionato la disponibilità di iPhone 14 negli ultimi tempi. Tutto nasce a seguito dei disordini dei lavoratori del mese scorso che hanno interrotto la normale produzione che ha sempre caratterizzato le attività in fabbrica. Fatta eccezione per la fase più critica del Covid.

Una fonte citata da Reuters ritiene che i momenti di tensione dovrebbero essere archiviati con l’assunzione di nuovo personale in corso. Qualora il reclutamento dovesse andare avanti senza intoppi, potrebbero essere necessarie dalle tre alle quattro settimane per riprendere la piena produzione dei dispositivi.

Non è un caso che in questa fase gli iPhone 14 Pro debbrano affrontare un ritardo di spedizione di almeno quattro settimane all’interno del negozio online di Apple negli Stati Uniti. Tutto lascia pensare che la situazione possa migliorare già nel corso delle prima metà di gennaio, qualora le premesse dovessero essere quelle emerse in giornata.

