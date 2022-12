Arctic Monkeys a Milano e a Roma nel 2023, per gli unici due concerti in programma in Italia il prossimo anno. Le date sono quelle in concomitanza degli iDays 2023 e di Rock in Roma, due dei festival più importanti nel nostro Paese.

Gli Arctic Monkeys torneranno in Italia per due date evento. Saranno Milano sabato 15 luglio 2023 per I-DAYS (Ippodromo SNAI La Maura) e a Roma domenica 16 luglio 2023 per ROCK IN ROMA (Ippodromo delle Capannelle). Prima degli Arctic Monkeys, sul palco in entrambe le serate, The Hives. Opening act sarà invece Willie J Healey.

Il gruppo è reduce dalla pubblicazione di The Car, il suo settimo album in studio che contiene 10 nuove tracce scritte da Alex Turner. Il disco è stato prodotto da James Ford e registrato tra il monastero Butley Priory di Suffolk, i RAK Studios di Londra e La Frette di Parigi.

Biglietti per Arctic Monkeys a Milano e a Roma nel 2023

I biglietti per gli Arctic Monkeys a Milano e a Roma nel 2023 saranno disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di mercoledì 7 dicembre sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicker.

I prezzi sono già noti e li riportiamo di seguito.

Prezzi biglietti per Arctic Monkeys a Milano

POSTO UNICO: € 55,00 + diritto di prevendita

PIT: € 75,00 + diritto di prevendita

I-DAYS EARLY ENTRY PACK

Costo pacchetto totale: € 186,25

Include:

Un biglietto PIT

Ingresso anticipato (15 minuti prima dell’apertura porte al pubblico) ed entrata riservata

1 Free drink

Pass ricordo laminato

Prezzi biglietti per Arctic Monkeys a Roma

POSTO UNICO: € 55,00 + diritto di prevendita

PIT: € 80,00 + diritto di prevendita

ROCK IN ROMA EARLY ENTRY PACK§

Costo pacchetto totale: € 192,00

Include:

Un biglietto PIT

Ingresso anticipato (15 minuti prima dell’apertura porte al pubblico) ed entrata riservata

1 Free drink

Pass ricordo laminato