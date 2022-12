Manca più di un anno alla potenziale presentazione del nuovo Samsung Galaxy S24, ma in queste ore ci sono alcune indiscrezioni che dobbiamo necessariamente prendere in esame. Già, perché se da un lato gli addetti ai lavori sono totalmente focalizzati sull’ormai imminente Samsung Galaxy S23, come abbiamo avuto modo di osservare in mattinata sul nostro magazine con un altro articolo in merito, al contempo non dobbiamo dimenticare come potrebbero evolvere le cose a lungo termine. Del resto, parliamo di un produttore che determina gli equilibri di tutto il mercato mobile insieme al mondo mondo Apple.

Concreta ipotesi di cancellazione del Samsung Galaxy S24: nuove priorità determinate dal produttore coreano

Quali sono i rumors che dobbiamo prendere in esame oggi 4 dicembre a proposito del Samsung Galaxy S24? A detta di SamMobile, l’ultimo capitolo della serie S potrebbe arrivare entro la fine del 2023, dopo che Samsung avrà tolto il velo da nuovi modelli come i vari Galaxy Z Fold 5 e dal Galaxy Z Flip 5. Si tratta di un appuntamento per certi versi inevitabile, alla luce dell’attenzione di Samsung sempre più convergente verso il mercato dei dispositivi pieghevoli. Insomma, presto o tardi ci arriveremo.

Non mancano gli addetti ai lavori pronti ad assicurare che potrebbe arrivare un momento in cui la gamma Galaxy S non sarà più il vero fiore all’occhiello dell’azienda. E quel momento potrebbe arrivare entro la fine del 2023. Per quale ragione non ci siamo arrivati ancora? Il colosso coreano deve ancora sistemare alcuni tasselli prima di focalizzarsi sui pieghevoli, come la dotazione di fotocamere più evolute per la serie in questione, fino a risolvere il problema delle pieghe.

A quel punto, potremmo dire addio alla serie S. Ad oggi, il pronostico più attendibile afferma che la svolta potrebbe avvenire a cavallo dei progetti compresi temporalmente tra il Samsung Galaxy S23 ed il Samsung Galaxy S24.

Continua a leggere su optimagazine.com