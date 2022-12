Ci sono ottime notizie in arrivo per chi utilizza molto le videochiamate WhatsApp. Una nuova tipologia di esperienza per gli utenti è già presente nella beta 2.22.24.79 per gli iPhone e questa potrebbe essere decisamente utile in diverse occasioni.

Prima di spiegare quali sia la novità per le videochiamate WhatsApp appena introdotta, è il caso di ricordare come queste funzionano finora su iPhone. Quando adesso si è in chiamata video appunto con un proprio contatto ma si continua ad utilizzare il telefono per svolgere qualunque altra operazione, accade che la schermata della videocamera si ridimensiona in un angolo dello schermo, ma solo se si resta all’interno del servizio di messaggistica. Al contrario, se per qualsiasi motivo, si esce fuori da WhatsApp, ecco che il riquadro scompare, per quanto la telefonata continui. Gli sviluppatori hanno appena lavorato proprio a questo limite: i risultati dell’ultima implementazione sono già intuibili visionando l’immagine di apertura articolo.

L’informatore WAbetaInfo che ha esaminato prorprio l’ultima beta WhatsApp per gli iPhone e ha notato quanto segue: uscendo da WhatsApp durante una videochiamata, magari per controllare qualche informazione su internet o per leggere la propria posta, si attiverà la modalità PiP (Picture in Picture) per la videochiamata WhatsApp. L’interlocutore sarà sempre visibile in un piccolo riquadro posto in una sezione dello schermo e in qualsiasi momento quella sezione potrà essere richiamata, magari per terminare la telefonata o per lasciare quest’ultima in primo piano.

Come sempre, vista la sperimentazione in corso, non sappiamo ancora quando la nuova modalità PiP esterna per le videochiamate WhatsApp sarà attivata. La fase di test potrebbe prendere ancora del tempo per avere la certezza che non ci siano eventuali problemi con l’implementazione della novità. Almeno per il momento, quest’ultima sembra essere compatibile solo con iOS 16, mentre per il supporto a iOS 15 non ci sono ancora certezze assolute.

