Il solito annuncio “Pelé è morto” sta circolando incontrollato sui social da alcune ore a questa parte. Soprattutto su Facebook. Complice il nuovo ricovero per la leggenda brasiliana, da ieri c’è chi si sbilancia con post che non hanno fondamento. A dirla tutta, abbiamo già parlato delle sue condizioni attraverso un altro articolo apparso sul nostro magazine, ma a quanto pare non basta. Dopo le voci relative al fatto che fosse in fin di vita, senza rispondere alle solite cure e pronto a salutarci per sempre, più di un utente ha alimentato rumors secondo cui fosse passato già a miglior vita. Le cose non stanno così e bisogna precisarlo a chiare lettere oggi 4 dicembre.

Dicono “Pelé è morto”, ma lui risponde chiaramente con un nuovo post Instagram oggi

In attesa di ulteriori aggiornamenti dalla struttura in cui è ricoverato, qualora doveste imbattervi in post in stile “Pelè è morto” consiglio vivamente a tutti di approfondire e di raccogliere eventuali conferme da agenzie di stampa autorevoli. Ritengo altamente probabile, infatti, che nei prossimi giorni possano prendere piede ulteriori fake news da parte di coloro che intendono approfittare della situazione. Già, perché Pelé virtualmente in fin di vita purtroppo fa gola a quelle testate che non si fanno scrupoli nel tentativo di racimolare qualche click qua e là.

Nel frattempo, il diretto interessato ha ritenuto necessario intervenire in prima persona con un nuovo post apparso su Instagram. Un chiaro invito a restare tranquilli, in quanto si sente ancora forte. Al contempo ha voluto evidenziare che con tanta speranza stia continuando il trattamento, come avvenuto a più riprese negli ultimi mesi. Insomma, allo stato attuale non ha alcun senso rilanciare post che non hanno alcun fondamento per il pubblico italiano e mondiale.

Al solito, però, troveremo ancora post come “Pelé è morto” da parte dei solitinoti.

