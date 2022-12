Qual è l’orario dell’aggiornamento Fortnite Capitolo 4 oggi 4 dicembre? Corpose novità per il noto game di Epic sono attese proprio in questa prima domenica diel mese, a seguito della chiusura dell’evento Frattura del Capitolo 3, di scena (in pratica) la notte appena trascorsa per noi italiani. I server del gioco sono già in manutenzione dalle ore 8 di questa mattina e l’intervento per l’importante passaggio è destinato a prendersi ancora del tempo.

C’è una nuova mappa di gioco che sta per essere integrata in game per Fortnite Capitolo 4 che parte da oggi. Non abbiamo l’orario esatto in cui Epic Games appunto terminerà i suoi lavori per l’arrivo dell’esperienza di gioco del tutto nuova, ma alle 9:30 di questa mattina i server sono ancora offline per l’intervento di manutenzione programmata del nuovo Capitolo appunto. Sulla base di esperienze pregresse, possiamo ipotizzare che nel giro di un’oretta al massimo, tutto dovrebbe ritornare alla normalità con l’aggiunta dei cambiamenti messi in campo per tutti gli affezionati gamers. Eventuali slittamenti dovuti a problemi per l’integrazione del nuovo Capitolo non mancheranno di essere comunicati attraverso i canali ufficiali di Epic Games e naturalmente sulla pagina relativa allo status dei server di gioco.

Appurato, grosso modo, l’orario di inizio di Fortnite Capitolo 4, è anche giusto soffermarsi sulle novità subito di scena in giornata. La mappa di gioco sarà totalmente nuova, con nuovi punti di riferimento e la rinnovata disposizione dei diversi biomi. Non mancherà l’introduzione di alcuni personaggi d’eccezione come Geralt di Rivia da The Witcher, il Doomslayer di DOOM, pure Hulk dai fumetti Marvel e addirittura il popolare youtuber Mr. Beast, Queste sono solo alcune delle piccole anticipazioni relative alla nuova esperienza di gioco. Già in giornata, con le prime sessioni dei gamers più incalliti, verranno di certo a galla numerosi nuovi particolari.

