NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 tornano in onda su Rai2 domenica 4 dicembre. Le due serie crime saranno trasmessa sempre ogni domenica in prima serata. Per la serie con Michael Weatherly si tratta del finale.

Si parte dall’episodio 13×17 di NCIS Los Angeles dal titolo Genesi, di cui vi riportiamo la sinossi:

L’NCIS aiuta l’ufficiale dell’intelligence navale Akhil Ali a localizzare un collega scomparso mentre reclutava risorse straniere come fonti di intelligence. Callen e Nate Getz rintracciano un uomo che Callen crede fosse presente per il suo addestramento.

A seguire l’episodio 13×18 sempre di NCIS Los Angeles intitolato Qualcosa da nascondere:

L’NCIS indaga sull’omicidio di una donna impiegata nel programma di difesa missilistica della Marina e sul suo collegamento con la tecnologia missilistica rubata. Inoltre, un severo assistente sociale stressa Deeks e Sam discute sulla vendita della sua barca.

Andranno poi in onda due episodi di Bull: si comincia con il 6×20 intitolato La busta:

Bull si libera dallo stress a cui è sottoposto da mesi quando un misterioso pacco lo fa perdere i sensi per ore, lasciandolo senza alcun ricordo dei suoi movimenti.

A seguire, l’episodio 6×21 dal titolo Un conto da saldare:

Quando Bull si occupa della difesa per omicidio negligente di un proprietario di un edificio accusato di aver ucciso gli inquilini per avvelenamento da monossido di carbonio, il caso sconvolge la TAC fino al midollo.

NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 tornano in onda domenica 11 dicembre. Di NCIS Los Angeles 13 saranno proposti altri due episodi, il 13×19 e il 13×20; nel primo: l’NCIS lavora con l’agente della DEA Talia Del Campo per trovare un informatore scomparso destinato a testimoniare contro i produttori di armi che vendono ai cartelli della droga; nel secondo: l’NCIS indaga dopo che due uomini sono stati fatti saltare in aria dai loro stessi esplosivi mentre tentavano di entrare in una base militare. Inoltre, Callen vuole fare il passo successivo con Anna, e Sam va a vivere con suo padre, Raymond.

Di Bull andrà in onda l’episodio 6×22 intitolato Addio che, oltre a concludere la sesta stagione, chiude anche la serie tv. Bull e la squadra si recano in tribunale un’ultima volta per finalizzare una difesa per omicidio negligente che cambierà per sempre la natura della loro azienda e le loro vite.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 13 e Bull 6 su Rai2 è alle 21:05.

