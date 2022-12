Ci sarà anche Marco Mengoni a Sanremo 2023? La voce si sparge a macchia d’olio e circola sui social ormai da qualche settimana, con sempre più insistenza. Quali sono le reali possibilità che l’artista di Ronciglione sia in gara tra i Campioni di Sanremo 2023?

Ormai all’annuncio ufficiale di Amadeus mancano solo poche ore. Nel tg1 delle 13.30 conosceremo l’elenco dei cantanti in gara al Festival. Tra loro potrebbero esserci Tananai e Giorgia, due dei nomi che sembrano avviarsi verso la conferma definitiva, ma anche i Baustelle, sempre più vociferati nella lista.

Cosa sappiamo sull’eventualità di Marco Mengoni a Sanremo 2023? Sicuramente l’artista non sarà ospite della manifestazione musicale. Amadeus ha infatti anticipato che non sceglierà super ospiti italiani al di sotto dei 70 anni di età. Gli altri dovranno partecipare in gara alla kermesse se vorranno calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo tra il 7 e l’11 febbraio 2023.

Così, spunta l’ipotesi che Marco Mengoni a Sanremo 2023 possa essere stato inserito nel cast dei Campioni. Marco del resto ha in programma un nuovo album di inediti, ossia la terza parte del progetto già disponibile nelle sue prime due parti. Dopo Materia (Terra) e Materia (Pelle), la terza parte potrebbe essere trainata proprio da un singolo da presentare al Festival ma ne sapremo di più nelle prossime ore.

L’appuntamento è dunque per domenica 4 dicembre su Rai1, per seguire il telegiornale delle 13.30 e conoscere l’elenco dei prescelti di Amadeus.