Ci sarà anche Luigi Strangis a Sanremo 2023? Facciamo il punto quando all’annuncio dei Big di Sanremo mancano solo poche ore. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi è apparso sin da subito tra le indiscrezioni legate al cast del prossimo Festival e la domanda gli è stata posta più volte.

Ci sarà Luigi Strangis a Sanremo 2023? Un album all’attivo e alcuni concerti già svolti, nelle città di Roma e Milano. Poi il silenzio da parte di Luigi sul fronte musicale. Con un disco appena rilasciato, si potrebbe escludere l’ipotesi del suo nome nella lista dei Big di Sanremo 2023 di Amadeus ma non è esattamente così.

Non di rado infatti, i cantanti che partecipano alla kermesse prevedono nuove edizioni dei loro album. Delle Sanremo Edition è ciò che potrebbero avere in serbo per i fan gli artisti che calcano il palco del Festival già con un album recente all’attivo. Questa la scelta che potrebbe riguardare anche Luigi Strangis.

La presenza di Luigi nel cast del Festival non è ufficiale ma neanche da escludere dunque. Per le conferme (o smentite) del caso non resta che attendere l’annuncio di Amadeus.

Aggiornamento del 4/12

Con l’annuncio dei Big di Sanremo 2022 viene ufficialmente smentita la presenza di Luigi Strangis a Sanremo. Il vincitore di Amici non sarà nel cast che si apre invece a grandi nomi della musica italiana, da Giorgia a Marco Mengoni. Dalla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi ci sarà invece LDA, compagno di scuola di Luigi Strangis, eliminato nel corso della fase serale.