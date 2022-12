Il Samsung Galaxy S23 potrebbe davvero avere un display indistruttibile o quasi, di certo molto più resistente di quello del Galaxy S22 grazie all’introduzione della tecnologia Gorilla Glass Victus 2. La tecnologia nuova di zecca è stata introdotta solo da pochi giorni e si moltiplicano le voci secondo le quali i prossimi top di gamma Samsung, in arrivo a febbraio, ne beneficeranno. Cosa potrebbe voler dire per le ammiraglie successive al Samsung Galaxy S22? Davvero molto in termini di durabilità.

La tecnologia Gorilla Glass Victus 2 segue quella Victus e Victus + e naturalmente si presenta come un ulteriore passo in avanti per la resistenza della componente vetro di uno smartphone. In particolar modo, a parte la consueta caratteristica dei pannelli Gorilla Glass di resistere appunto ai graffi, si è lavorato ora per limitare al massimo le conseguenze degli urti su superfici particolari. Un esempio su tutti è il cemento, responsabile dei danni peggiori per un dispositivo in caso di caduta. Ebbene, grazie alla nuova tecnologia, le conseguenze di cadute (a determinate condizioni) su una strada ad esempio sarebbero nulle o quasi.

Qualche esempio pratico è d’obbligo per capire il surplus di cui potrebbero beneficiare proprio i Samsung Galaxy S23 equipaggiati con Gorilla Glass Victus 2. Ebbene, sono stati condotti dei test sulle superfici dure come cemento e asfalto ed è stato dimostrato che con un eventuale caduta da un metro di altezza non dovrebbero esserci particolari danni ai telefoni. Addirittura, si è provato ad alzare l’asticella dei test fino ad 2 metri e i danni registrati sono stati abbastanza contenuti.

Per ora, non abbiamo l’assoluta certezza che il Samsung Galaxy S23 sarà dotato della tecnologia Gorilla Glass Victus 2 ma è davvero difficile pensare che Samsung non vada in questa direzione per i suoi prossimi top di gamma. Al massimo potremmo pensare all’integrazione di questo surplus solo sui modelli Ultra e non su quelli standard e Plus della prossima serie.

Continua a leggere su optimagazine.com