Il Volo ad Amici nella puntata di domenica 4 dicembre 2022. Il trio pop lirico torna in televisione, ospite di Maria De Filippi all’interno del nuovo appuntamento speciale con il pomeridiano Mediaset, su Canale 5 a partire dalle ore 14.00.

I ragazzi de Il Volo giudicheranno la gara di canto ma non solo: saranno in studio anche per esibirsi. Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto presenteranno la cover di Happy Xmas (Way Is Over) di John Lennon e Yoko Ono, ad anticipare la scaletta del concerto-evento di Natale su Canale 5.

Il Volo sarà infatti protagonista di Il Volo – Natale a Gerusalemme, con una scaletta inedita che ci riporterà alla scoperta dei brani classici del Natale. La performance de Il Volo ad Amici il 4 dicembre è quindi un’anticipazione di ciò che vedremo prossimamente sulla stessa rete.

Non solo Il Volo nel primo speciale di dicembre da Maria De Filippi. Vedremo anche il ritorno di Anbeta Toromani, amata ballerina di risonanza internazionale che proprio ad Amici si è fatta conoscere ed apprezzare nella danza classica. Anbeta valuterà la gara di ballo e torna su Canale 5 dopo aver calcato i plachi dei teatri più importanti del mondo e aver danzato nelle più belle opere.

In studio ci sarà la speaker di Radio Zera e direttore artistico, Federica Gentile, per annunciare il vincitore del contest lanciato negli scorsi giorni dall’emittente radiofonica volto a premiare uno dei cantanti in gara ad Amici quest’anno.

Ad Amici continuano le sfide volte alla conservazione del banco da titolare ma nessuno dei concorrenti in gara nel canto o nel ballo può considerarsi al sicuro: il percorso verso il serale è ancora lungo e saranno in pochi coloro che raggiungeranno la prossima fase che si terrà in primavera, in prima serata su Canale 5.