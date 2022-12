Ci saranno i Coma Cose a Sanremo 2023: adesso è ufficiale.

L’annuncio ufficiale dei Big in gara ha portato con se tante conferme e qualche smentita. La partecipazione di Fausto Lama e California al Festival numero 73 è confermatissima. Per loro non è la prima volta sul palco del Festival della Canzone Italiana: nel 2021 avevano partecipato tra i Campioni con la canzone Fiamme Negli Occhi e si erano fatti apprezzare dal pubblico fino al doppio disco di platino.

Amadeus ha letto in diretta al tg1 delle 13.30 domenica 4 dicembre l’elenco dei cantanti di Sanremo 2023 svelando così i suoi prescelti. Saranno 22 coloro che saranno ufficialmente in gara a Sanremo. Se ne aggiungeranno poi 6, i vincitori del contest Sanremo Giovani, per un totale di 28 artisti in competizione.

Le indiscrezioni sugli artisti di Sanremo 2023 includevano anche la presenza dei Coma Cose al Festival: erano fondate, saranno effettivamente in gara.

Il duo ha rilasciato di recente l’album Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi, di cui fa parte il nuovo singolo La Resistenza. Probabilmente non rilascerà un nuovo disco in concomitanza con il Festival ma una special edition che possa includere anche il brano del prossimo Sanremo. Seguiranno aggiornamenti.