Su Canale 5 arriva Il Volo Natale a Gerusalemme, uno speciale concerto-evento che vedrà protagonisti i ragazzi del trio pop lirico impegnati in un magnifico concerto natalizio che si terrà a Gerusalemme durante le feste.

La data della messa in onda in TV non è ancora nota, pochi sono i dettagli a proposito della serata speciale che vedrà protagonisti Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – Il Volo – chiamati di nuovo ad intrattenere il pubblico di Canale 5 a suon di brani classici del Natale.

Il trio, amatissimo in Italia e nel resto del mondo, ha appena rilasciato il nuovo singolo. Si tratta di una cover di un brano indimenticabile del repertorio internazionale che intende sottolineare anche un importante messaggio di pace, visto il conflitto ancora in corso tra Russia e Ucraina: parliamo di Happy Xmas (Way Is Over) di John Lennon e Yoko Ono.

La versione de Il Volo è già disponibile negli store digitali e anticipa proprio il concerto-evento Il Volo Natale a Gerusalemme che Canale 5 proporrà in prima serata durante le feste natalizie in una data da confermare. Il brano sarà sicuramente in scaletta nel corso di una serata che prevede inni al Natale attraverso una selezione di brani classici natalizi adattati in stile Il Volo.

Seguiranno aggiornamenti