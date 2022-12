Pare ci sia un piano molto preciso da attuare in casa Sony, con tutto quello che ne consegue in termini di disponibilità PS5 nel 2023. Già, perché se da un lato la produzione dovrebbe aumentare in un primo momento, garantendo ai potenziali acquirenti maggiori probabilità di portarsi a casa la console a prezzo di listino (o comunque a costi tutto sommato vicini a quelli che abbiamo registrato subito dopo la presentazione ufficiale del prodotto), non dobbiamo dimenticare come evolveranno le cose il prossimo anno.

Cosa dobbiamo aspettarci sulla disponibilità PS5 nel 2023, tra indicazioni contrastanti ed aggiornate in Italia

Nello specifico, pare che la disponibilità PS5 possa calare drasticamente nel giro di un anno, se non altro perché verrà meno lo sforzo produttivo dell’azienda. Come riportato da diverse fonti in queste settimane (anche in Italia), la produzione delle PS5 slim dovrebbe iniziare ufficialmente entro e non oltre il mese di aprile nel 2023, mentre la vendita della nuova console concepita da Sony scatterà probabilmente a settembre. Subito dopo la stagione estiva.

Alla luce di queste considerazioni, la medesima fonte ritiene che lo sforzo di immettere sul mercato ulteriori PS5 standard terminerà a partire da ottobre 2023. A quel punto, infatti, resteranno in commercio solo quelle invendute, con il rischio di restare a piedi in modo definitivo questa volta. La situazione, pertanto, dopo le incertezze del passato, rischia di lasciare i potenziali acquirenti tra due fuochi.

Da un lato, la prospettiva di veder migliorata finalmente la disponibilità PS5 nel corso del 2023, almeno per quanto riguarda il primo semestre del nuovo anno. Al contempo, c’è la concreta possibilità che da ottobre possa diventare quasi impossibile acquistare la versione standard della console a 499 euro, in riferimento al prezzo di listino concepito da Sony due anni fa. Che idea vi siete fatti in merito?

