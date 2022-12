Per uno sportivo le proteine sono una parte fondamentale della dieta. Esse contribuiscono in maniera determinante nel processo di crescita dei muscoli, ma sono utili anche fondamentali anche per non perdere massa magra durante i periodi di attività. In pratica sono sostanze imprescindibili per chiunque voglia migliorare le proprie prestazioni sportive e per chi decide di seguire una dieta finalizzata alla perdita di peso.

Qualsiasi sportivo deve prestare molta attenzione a quante proteine assume nell’arco di una giornata. La quantità consigliata da assumere dipende dal peso corporeo. Generalmente per un atleta si va da 1,6 a 3 grammi per ogni chilo di peso corporeo (dipende molto dall’intensità di allenamento e dalla fisicità dell’individuo), mentre per chi ha uno stile di vita più sedentario si scende a 0,9g.

Molti atleti, durante i periodi di allenamento più intenso, tendono ad aumentare la quantità di proteine, pensando che possa contribuire a migliorare anche le prestazioni. In linea di massima, se si compie uno sforzo fisico notevole, bruciando molte calorie, è giusto aumentare le dosi di cibo nei pasti. Ma tutto questo va fatto senza esagerare. Una dieta bilanciata è più che sufficiente per supportare l’attività fisica di uno sportivo. Poi eventuali piani nutrizionali possono essere modificati consultando il proprio nutrizionista.

L’assunzione di proteine è dunque collegata direttamente allo sforzo effettuato. Molto meglio se ciò avviene dopo l’attività fisica, entro un’ora. Si possono anche assumere proteine anche prima di fare sport, ma in questo caso bisogna fare molta attenzione a non mangiare troppo per non compromettere l’allenamento. Inoltre allenarsi dopo aver mangiato può creare problemi alla digestione.