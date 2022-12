In questo sabato 3 dicembre è il caso di fare un nuovo punto su quando arriva il bonus 200 euro autonomi e in realtà anche il contributo integrativo di 150 euro per chi ne ha i requisiti e ha fatto apposita domanda. Chi ha presentato richiesta del contributo dalla fine di settembre all’INPS è rimasto decisamente a bocca asciutta del relativo accredito. Il tutto, a differenza dei possessori di partita IVA iscritti alle casse previdenziali private: questi ultimi hanno invece ricevuto e pure magari già speso l’aiuto, da svariate settimane.

Lo scorso 30 novembre si sono chiusi i termini per fare richiesta proprio del bonus 200 euro autonomi e ci si aspettava da parte dell’INPS oramai un segnale positivo per i futuri accrediti. Per fortuna, sembra proprio che finalmente qualcosa bolla in pentola. In particolar modo, in effetti, l’ente previdenziale ha affermato che le domande delle partite IVA sono finalmente in lavorazione, facendo esplicito riferimento alla categoria commercianti ma è difficile credere che il feedback non riguardi anche altre tipologie di lavoratori autonomi. Il tweet che attesta il risconto tanto atteso è presente al termine di questo articolo.

Alla luce di quanto appena riportato, possiamo stimare quando arriverà il bonus 200 euro autonomi, nei termini dell’accredito vero e proprio per i beneficiari. Oramai non dovrebbe mancare molto ed è auspicabile che le somme spettanti possano essere caricate sui conti dei cittadini in davvero pochi giorni. Sarebbe l’ideale in realtà, pure in vista delle imminenti feste natalizie, per la necessità di molti di affrontare spese aggiuntive di qualsiasi tipo. Magari nei prossimi giorni sarà la stessa INPS a comunicare un eventuale calendario di accredito per tutti gli interessati. Nuove comunicazioni ufficiali in merito alla vicenda non mancheranno di essere riportate su queste pagine, se e non appena disponibili.

