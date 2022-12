Il ricovero di Pelè all’ospedale sta preoccupando tutti gli amanti del calcio di tutto il mondo. Il leggendario numero 10 della Seleçao sta combattendo da un anno e mezzo contro un tumore al colon e martedì 29 novembre si è sottoposto ad un nuovo ricovero per ottenere una nuova valutazione del ciclo chemioterapico.

Il ricovero di Pelè all’ospedale

Il ricovero della leggenda del calcio brasiliano aveva allarmato tutti, per questo la figlia Kelly aveva smontato sui social ogni allarmismo sulla salute del padre: “Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste”, dunque si tratterebbe di un ricovero programmato.

Attualmente Pelè si trova presso l’Einstein di Sao Paulo. Le rassicurazioni di Kelly, tuttavia, non collimavano con le indiscrezioni arrivate dalla stampa nazionale brasiliana. O Globo, ad esempio, aveva riferito che secondo fonti interne dell’ospedale il campione si era presentato alla struttura con un gonfiore diffuso e un’insufficienza cardiaca da scompenso.

Come sta la leggenda brasiliana del calcio

Secondo l’ultimo bollettino medico pubblicato dalla struttura e riporta da Folha De S. Paulo, a Pelè è stata diagnosticata un’infezione polmonare e si trova sotto terapia antibiotica. La nota è datata 2 novembre, ma il quotidiano brasiliano ha appreso che le condizioni di O Rei sarebbero peggiori.

Folha De S. Paulo, in un articolo pubblicato oggi – sabato 3 dicembre – scrive di aver appreso che Pelè starebbe ricevendo cure palliative esclusive che – come spiega anche Fondazione Veronesi – vengono somministrate ai pazienti oncologici per alleviare le sofferenze fisiche e dare loro un conforto psicologico.

Folha specifica che per il momento l’ospedale israelita Albert Einstein non ha rilasciato nuovi comunicati stampa né ha risposto alla richiesta di conferme da parte della redazione.

È dunque attesa la conferma sullo stato di salute di Pelè all’ospedale: secondo il bollettino del 2 dicembre i sanitari avevano diagnosticato un’infezione polmonare, ma secondo un’indiscrezione O Rei starebbe ricevendo cure palliative.

