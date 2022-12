Nuovo appuntamento con le bufale riguardanti i personaggi famosi dati per spacciati prima del tempo, visto che da alcune ore a questa parte si parla di Claudio Lippi morto. Il noto conduttore, che ha fatto le sue fortune soprattutto negli anni ’90, prima di occupare un ruolo più marginale nel palinsesto delle principali emittenti televisive in Italia, ad inizio dicembre è a quanto pare vittima di clickbait. Titoli montati ad arte, che fanno temere il peggio per la sua salute secondo quanto appurato oggi.

Indiscrezioni danno per morto Claudio Lippi, ma è l’ennesima bufala di questo 2022 in Italia

Come sono andate le cose nelle ultime ore? Alla disperata ricerca di qualche click facile, la solita testata che da mesi segue questa pessima strategia tramite pagine satellite, ha diffuso un post che effettivamente fa credere a Claudio Lippi morto. Il link all’articolo si trova solo nei commenti ai suddetti post e ci rimanda ad un annuncio decisamente differente. Insomma, si costruiscono titoli ingannevoli con il solo scopo di ottenere qualche click facile per alcune ore.

Insomma, la buona notizia del giorno consiste nel fatto che le voci su Claudio Lippi morto siano da smentire nel modo più assoluto. Con relativo sollievo di coloro che per svariati motivi ci tengono particolarmente alla sua salute. Al di là che non vi siano note ufficiali della famiglia, come avviene solitamente in contesti tragici, abbiamo la controprova sul fatto che il famoso articolo con titolo clickbait non metta minimamente in discussione le sue condizioni.

Come sempre, invitiamo i nostri lettori a prestare particolare attenzione a notizie del genere, visto che spesso e volentieri dietro titoli come quelli su Claudio Lippi morto, almeno apparentemente, si nasconde una notizia impostata su contenuti del tutto differenti. Si spera che un giorno possa essere archiviata questa tendenza.