Movimentata puntata quella di ieri sera del programma di Milly Carlucci cha ha visto Iva Zanicchi sbarcare in finale. Ballando con le Stelle riprende quindi la sua corsa in vista della finalissima del prossimo 23 dicembre mettendo in piedi una puntata ricca di ospiti, di ripescaggi e scontri che alla fine hanno rimesso in pista le coppie che si scontreranno in questa fase finale, con buona pace dei giudici.

Nella prima finale del 17 dicembre andranno allo scontro le coppie formate da Alex Di Giorgio-Moreno Porcu, Gabriel Garko-Giada Lini, Ema Stokholma-Angelo Madonia, Alessandro Egger-Tove Villfor, Iva Zanicchi-Samuel Peron (-20 punti) e Rosanna Banfi-Simone Casula (-20 punti). Ebbene sì, nella lista della coppie che parteciperanno alla prossima puntata c’è anche quella formata da Iva Zanicchi e Samuel Peron nonostante il ballo con il bambolotto gonfiabile ‘moscio’ che poi la cantante ha anche ‘offerto’ a Selvaggia Lucarelli.

La diatriba tra le due ormai è aperta e anche durante la puntata di ieri la Lucarelli ha confermato il suo disappunto sulla volgarità della Zanicchi mentre Guillermo Mariotto ha regalato alla collega una scimmietta per scusarsi di quanto detto la settimana scorsa. Selvaggia Lucarelli non ha mandato giù le scuse, accolte con un freddo sorrisino, e nemmeno l’arrivo in finale di Iva Zanicchi tant’è che, subito dopo la puntata, ha ribadito nelle sue storie: “In pratica dall’inizio di Ballando è uscito solo Biagiarelli’.

Il colpo di grazia alla giornalista è arrivato proprio ieri sera quando la sua ‘nemica’ Sara di Vaira ha tirato fuori il suo salvacondotto per salvare Iva Zanicchi eliminata dal pubblico ieri sera perdendo al ballottaggio contro Alessandro Egger (al 50%) e Rosanna Banfi (36%).