Continuano le offerte del Black Friday su Amazon e per l’occasione è possibile acquistare a prezzi piuttosto vantaggiosi anche alcuni iPhone. Tra i modelli che possono attirare maggiormente gli utenti ritroviamo senza dubbio l’iPhone 13 che, proprio in questo periodo, può essere acquistato con uno sconto davvero interessante sul famoso sito di e-commerce. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 13 verde da 512GB si nota come sia stato effettuato uno sconto del 16% sul prezzo consigliato in precedenza da 1.289 euro.

Interessante abbassamento del prezzo dell’iPhone 13 da 512 GB su Amazon oggi 3 dicembre

Promozione, dunque, che va ad aggiungersi a quella che abbiamo trattato ad inizio settimana. Ciò significa che attualmente è possibile acquistare tale top di gamma di stampo Apple al costo di 1.078 euro. La cifra è sicuramente ancora piuttosto elevata, ma parliamo di uno degli ultimi flagship dell’azienda di Cupertino, approdato da un anno sul mercato e si sa come non ci sia mai una svalutazione di dispositivi di questo tipo. Proprio per questo l’offerta odierna di Amazon può risultare davvero molto appetibile.

Offerta Apple iPhone 13 (512GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

L’iPhone 13 è stato uno degli smartphone di stampo Apple più apprezzati degli ultimi anni, con vendite anche piuttosto interessanti. Acquistando questo iPhone 13 verde da 512GB di memoria interna su Amazon si potrà anche sfruttare il pagamento a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo, rendendola più leggera per chi non può permettersi spese totali di questo genere. Ovviamente la spedizione risulta essere gratuita. Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche di questo iPhone 13 si può notare un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ma l’elemento di spicco di questo top di gamma di stampo Apple è dato dal comparto fotografico.

Qui ritroviamo infatti un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca poi la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Il processore è un A15 Bionic e on manca il 5G per download super veloci. Infine è resistente all’acqua ed alla polvere.

Continua a leggere su optimagazine.com