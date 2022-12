Nella musica di Bobby Solo c’è tutto il sogno americano di cui gli artisti italiani subiscono sempre il fascino. Nel Belpaese era una vera e propria febbre dalla quale lo stesso Bobby Solo non è mai guarito, ma nella sua arte c’è sempre stata tutta la bellezza della canzone italiana.

Il cinema e la musica di Bobby Solo

Roberto Satti è nato a Roma il 18 marzo 1945.

In adolescenza ha la fortuna di essere travolto dall’ondata di Elvis Presley, e si innamora del rock’n’roll. Nel frattempo la sua famiglia si trasferisce a Milano e Roberto, che nel frattempo ha scritto le prime canzoni, viene notato dal talent scout Vincenzo Micocci che gli propone un contratto con Dischi Ricordi.

Nel 1963 esce il suo primo 45 giri Ora Che Sei Già Una Donna/Valeria. Il 1964 sarà l’anno di Una Lacrima Sul Viso, canzone presentata al Festival di Sanremo in coppia con Frankie Lame su un testo di Mogol. Per un incidente alla voce, il brano non vince il Festival ma ottiene un grandissimo successo.

Nello stesso anno Bobby Solo sbarca anche al cinema con il musicarello Una Lacrima Sul Viso con Laura Efrikian e Nino Taranto. Nel 1965 vince Sanremo con Se Piangi Se Ridi e si classifica al quinto posto all’Eurovision Song Contest.

A Sanremo vince di nuovo nel 1969 con Zingara in coppia con Iva Zanicchi che lo stesso anno diventa un film diretto da Mariano Laurenti.

Con l’amico e collega Little Tony fonda i Ro.Bo.T. negli anni ’80 insieme a Rosanna Fratello, poi partecipa al Festival di Sanremo nel 2003 con il brano Non Si Cresce Mai.

Gli spot pubblicitari

Spesso Bobby Solo ha interpretato se stesso in vari spot pubblicitari, come per il marchio Nike nel 2010 insieme a Fabio Cannavaro e nel 2017, quando insieme a Red Ronnie partecipa allo spot di Optima Italia S.p.A. fingendosi un artista emergente in cerca di notorietà.

