C’è un problema di sicurezza per i Samsung Galaxy non sottovalutabile che è venuto a galla solo in questi giorni, per quanto sia noto a Google e ai produttori di smartphone con OS Android da tempo. Si tratta di una falla importante, alla quale si è cercato di porre rimedio nel tempo ma di cui non abbiamo notizie del tutto chiare.

Non solo i Samsung Galaxy ma anche i dispositivi LG ad esempio o di altri produttori Android hanno fatto trapelare le chiavi di firma della loro piattaforma. Queste ultime hanno il compito di garantire che la versione di Android su un dispositivo sia legittima e possono essere utilizzate dalle singole app come segno di affidabilità al momento del loro uso. Insomma, quanto accaduto è grave perché ha potenzialmente consentito di allegare malware a un’app attendibile ma, allo stesso tempo, di passare inosservata.

Visto il grave problema appena riportato, come siamo messi con la sicurezza dei Samsung Galaxy? Dall’alto, Google afferma che nessuna app vulnerabile sia arrivata sul Play Store e il produttore Samsung afferma pure di aver messo in atto delle misure per evitare che il problema si presentasse per quegli utenti che utilizzano gli strumenti del Galaxy Store.

La falla di sicurezza sarebbe nota almeno da maggio e nel corso degli ultimi mesi, sarebbero stati diversi gli interventi per preservare la sicurezza dei dispositivi Android. Magari Samsung, a breve, dovrebbe chiarire più nello specifico se i suoi Samsung Galaxy siano completamente in salvo dalle ultime minacce o se esistano dei pericoli di cui tenere conto. Per quanto riguarda gli utenti finali, un consiglio utile è quello di provvedere sempre agli aggiornamenti rappresentati dalle patch di sicurezza mensili, non appena disponibili. Il tutto perché ogni eventuale correzione passerà proprio attraverso gli update garantiti.

